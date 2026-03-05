Големи части от Куба отново останаха на тъмно, включително столицата Хавана. Причината е неочаквано прекъсване в най-голямата топлоелектрическа централа, намираща се на около 100 километра от столицата.

„Когато това се случи, не мога да ходя на работа, да сготвя, да гледам телевизия или да имам комуникация със света. Всичко става трудно. Надяваме се, че в един момент, всичко ще се оправи, защото е много трудно да живеем по този начин, дори е невъзможно”, казва Хенис Кастеланос.

Авария остави 10 милиона души в Куба без ток (ВИДЕО)

Подобни прекъсванията не са нещо необичайно. През последните години в страната се наблюдава серия от такива случаи. Липсата на гориво е ключова. А блокадата на Съединените щати е основна причина за срива на доставките, особено от водещия износител на петрол за Куба - Венецуела, чийто лидер Николас Мадуро беше свален в началото на януари от Вашингтон.



„Това се случва за пореден път. Подготвени сме. Купихме си лампи, на които не им е необходим ток, заредили сме с лед и вода. Все едно се подготвяме за буря”, казва Йорданка Прадо.

Според директора на топлоелектрическата централа ремонтът може да отнеме три до четири дни.

Кубинското правителство отдава икономическата криза в страната на вече десетилетия продължаващите санкции от Съединените щати.

Редактор: Ина Григорова