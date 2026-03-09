Снимка: БТА; Видео: Ройтерс
-
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс, няма пострадали
-
Пастори се молиха за здравето на Тръмп в Овалния кабинет (ВИДЕО)
-
Куба възстанови електрозахранването след мащабната авария
-
САЩ не поемат отговорност за удареното иранско училище
-
Сенатът на САЩ не прие предложение за спиране на военната кампания в Иран
-
Веселин Вълчев: Тръмп изоставя политиката „Америка на първо място” заради глобално доминиране
Около 2000 души са били изведени от терминала на пистата
Международното летище в Канзас Сити, щата Мисури, беше евакуирано в обедните часове в неделя заради потенциална заплаха, съобщи "Асошиейтед прес".
Сигналът е подаден около 11:15 ч. Пътниците от полетите, които са кацнали след обявяването на евакуацията, са били принудени да изчакат в самолетите. Според очевидец около 2000 души са били изведени от терминала на пистата.
Директорът на ФБР Каш Пател написа в социалните мрежи, че службата му е проверила сигнала и е преценила, че „не е достоверен“.
Говорителят на летището Джаксън Овърстрийт съобщи малко след 14:00 ч., че терминалът отново е отворен. Той уточни, че летището е било затворено в продължение на около 2 часа.
Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни