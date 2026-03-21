ГЕРБ винаги участва в избори с цел да ги спечели, както е правил досега. Това заяви заместник-председателят на партията и водач на листата в Шумен Даниел Митов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„Партиите отиват на избори, за да убедят избирателите в правилността на посоката, която задават, и в убедителността на посланията си. Това ще правим и ние. Не мисля, че разговорите за предизборни коалиции са нещо, от което която и да е партия има нужда. Когато имаме резултати, тогава може да се види къде има допирни точки и къде - разминавания“, посочи Митов.

„Винаги сме поставяли ясни „червени линии“, свързани с европейската ориентация на страната и членството в НАТО“, каза той. По думите му, когато няма ясно парламентарно мнозинство, се налагат компромиси.

„Когато избирателите не дадат възможност на една политическа сила да управлява самостоятелно, тя трябва да търси сложни коалиции, за да изпълни целите си. В такива случаи компромисите са неизбежни“, заяви той, давайки за пример правителството „Желязков“.

Митов коментира и ситуацията в МВР, като заяви, че по време на неговия мандат е работил за стабилност и деполитизация на системата. „Когато встъпих в МВР, казах, че отивам там, за да осигуря спокойствие и да не допусна системата да се използва за политически цели. Смятам, че това беше постигнато“, каза той.

По думите му настоящите масови освобождавания на директори са политически мотивирани и водят до демотивация в системата. „Когато се действа по този начин, системата се парализира. Служителите получават сигнал, че ако работят и допуснат грешка, могат да бъдат отстранени“, добави Митов.

По повод сигналите за купуване на гласове по време на местните избори в Пазарджишко, Митов заяви, че нито един сигнал не е бил пренебрегнат. „В случая със село Огняново става дума за автомобил, който не е местен. Подаден е сигнал, полицията е реагирала. Установено е, че в автомобила няма нищо, освен статуетка в багажника. Няма данни за купуване на гласове“, обясни той.

Митов коментира и обвиненията, свързани с намеса в разследването на случая „Петрохан“. „Ако бяхме започнали да обсъждаме случая с главния секретар Рашков, щеше да се твърди, че го политизираме или предрешаваме изхода от разследването“, заяви той. По думите му твърденията на заинтересовани лица не могат да бъдат водещи.

„Важно е какво ще кажат разследващите органи – това са фактите, на които трябва да се опрем“, подчерта Митов.

Той призова за по-сериозен подход към съдебната реформа. „Темата за реформата в правосъдието е твърде сложна, за да се превръща в площадни крясъци. Смяната на един или друг човек не е реформа. С реформата трябва да се занимаваме сериозно“, заключи Митов.

