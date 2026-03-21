Какви са приоритетите на „БСП - Обединена левица” в икономиката и социалната политика на прага на предсрочните парламентарни избори коментира в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” водачът на листата на социалистите в 25 МИР в София Атанас Атанасов.

В интервюто той подчерта, че основната цел на партията е промяна на модела на управление в страната. По думите му България се намира в състояние на натрупващи се кризи – демографска, икономическа и социална, които не са случайни, а са резултат от дългогодишно прилагане на неолиберални политики.

Той посочи, че в резултат на това малка група хора концентрира все повече богатство, докато значителна част от населението живее в затруднение и разчита на социална подкрепа. По думите му този тип управление отслабва ролята на държавата и не създава условия за равнопоставеност.

Атанасов заяви, че партията влиза в изборите с увереност, че ще бъде част от следващото Народно събрание, като подчерта, че са направени изводи от участието в предходното управление.

Той уточни, че партията предлага промяна към по-справедлив модел. „Ние искаме да преминем към по-справедлива данъчна система, такава, каквато е във всички развити държави, които искаме да догоним. Богатите трябва да плащат повече. Хората на минимална работна заплата и с ниски доходи ще бъдат освободени от данъци. За хората с нормални доходи данъкът ще остане същият”, обясни Атанасов.

На въпрос трябва ли да се въведат диференцирани ДДС ставки депутатът каза следното:

„Може да се мисли за понижение на ставки за стоки от първо необходимост - хляб, лекарства. Може да се говори за временни мерки за намаляване на ставката на ДДС, но при ясен и стриктен контрол. Защото много пъти сме наблюдавали в България практиката, когато се сваля ДДС ставката, цените не падат”.​

Целия разговор гледайте във видеото.