Откриха разлика от близо 10 хиляди души в предварителния избирателен списък на районната избирателна комисия във Видин и данните от преброяването на Националния статистически институт.

В петък от РИК съобщиха, че имащите право на глас в областта по предварителни данни са над 79 хиляди души. Справка в НСИ от 2024 година показва, че населението се е стопило до малко над 70 500 души. Всъщност оповестените данни от изборната комисия са предварителни и служат за ориентир в колко секции да има машини за гласуване, тъй като по закон броят на хората трябва да е минимум 300 души.

Как ще се гарантира честността на вота при гласуването с машина

Председателят на изборната комисия във Видин Павел Петков подчерта, че много от хората се намират в чужбина и не са били преброени от Статистическия институт, но пък имат постоянен адрес и следователно са в списъците за гласуване. „Както знаете, голяма част от трудоспособното население на Видин се намира в чужбина или в други точки на страната, но те имат постоянен адрес на територията на областта и съответно при съставянето на избирателните списъци техните имена фигурират в информацията, която е предоставена“, каза Петков и съобщи, че тази информация e публична и налична в сайта на ЦИК.

