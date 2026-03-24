Частично касирани избори през октомври миналата година и ежедневни проверки за купуване на гласове в цялата страна - това е картината към момента, в която служебното правителство ограничава изборните нарушения. Въпреки засилените мерки и ръстa на подадените сигнали за неправомерни действия, практиките за търговия с вот остават широко разпространени и поставят под съмнение за гражданите честността на изборния процес.

В ефира на „Челюсти“ политическият анализатор Георги Харизанов подчерта, че проблемът е дълбоко вкоренен: „Нечестните практики се нормализираха, историята не ни дава повод за оптимизъм“, заяви той. По думите му “сме стигнали до ситуация, в която научихме хората да гласуват за пари“, което поставя в неравностойно положение дори кандидатите, които искат да водят честна кампания.

МВР: 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

Медийният експерт Георги Лозанов допълни, че проблемът вече е и в обществените нагласи. „В съзнанието на обществото влезе, че изборите по начало не са честни“, посочи той и предупреди, че мащабът на купения вот е ключов: „Въпросът е дали купуваш толкова, че да заместваш партиите.“ Според него моделът се възпроизвежда от самата власт. „Властта докарва обществото до това положение и после му предлага пари. Това е моделно управление. Решението е гражданският вот”, коментира Лозанов.

На този фон социологическите нагласи показват разколебан електорат и фрагментация на подкрепата. 15% от избирателите все още не са решили за кого да гласуват, а протестната енергия от последните месеци не се трансформира еднозначно в подкрепа за конкретни политически сили, смятат експертите.

