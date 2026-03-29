В свят на кризи, страх и несигурност, филмите му често показват „малкия човек, изправил се срещу системата“. Защо вижда света като „зала от огледала“ и за това как да останем будни в объркано време - един от най-интересните съвременни режисьори Дейвид Макензи в „Историите на Мария Йотова.

„В България съм за пети път. За пръв път бях поканен на София Филм Фест"през 2002 г. за представянето на първия ми пълнометражен филм и показах почти всички мои ленти. Обичам България, наистина се наслаждавам да идвам тук. Обичам Стефан Китанов, той е добър мой приятел. Много съм щастлив да бъда тук. Вие българите сте страхотни хора”, казва Макензи по повод гостуванията му в България.

В своите филми, Дейвид Макензи разказва историите на „малкия човек изправил се срещу системата“. „Смятам, че душата на тези персонажи е свързана с моята. Боря се със системата през целия ми живот. Не обичам да ми се казва какво да правя. Може би това е една от причините да стана филмов режисьор. Тогава аз казвам какво да се прави”, разказва режисьорът.

"Като човечество сме загубили моралния си компас. Чувствам се много откъснат. Нямам социални мрежи и не знам какво се случва. Политиката също е много объркваща. Тя е "зала от огледала" - това, което мислиш, че е правилно, може да е грешно. И обратното. Смятам, че децата ми получават перспектива за света, която не е честна", каза той.

„Всеки филм е различен и е много важно за мен да направя преживяването на всеки филм различно. Не искам да се чувствам като в машина, която повтаря едно и също", добавя още Макензи.

