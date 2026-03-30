След миналите избори останаха ненамерени чували с изборни книжа по отношение на проверката на Конституционния съд. Причината е, че късно разбрахме, че няма бюлетини в някои от чувалите. Имаше образувана прокурорска проверка от Софийската градска прокуратура. Питахме преди време какво са установили вследствие на тази проверка и установихме, че производството по отношение на чувалите с бюлетини е спряно за момента. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS зам.-председателят на ЦИК Росица Матева.

По думите ѝ в Централната избирателна комисия няма информация защо производството е спряно. "Преценката е на наблюдаващия прокурор. Не отговориха дали чувалите са намерени, но производството беше спряно. Имахме среща с Междуведомственото звено, Върховната прокуратура, ДАНС и МВР във връзка с изборите и се надяваме от Върховната прокуратура да бъде упражнен контрол и да бъде възобновено производството по този случай", подчерта тя.

Как ще се гарантира честността на вота при гласуването с машина

В студиото Матева направи демонстрация как ще се гласува с машина и с хартиена бюлетина на предстоящите на 19 април предсрочни парламентарни избори. Първо тя показа как протича гласуването с машина.

"Избирателят, който желае да гласува с машина, взема карта от Секционната избирателна комисия. Поставя я с чипа нагоре в отвора на машината. На екрана ще се визуализира бюлетината за машинно гласуване. Тя е на две страници този път, тъй като имаме регистрирани 24 партии и коалиции. Само за изборен район Смолян има регистриран независим кандидат, така че там ще има и независим кандидат, както е посочено", обясни Матева.

С бутона „предишна“ и „следваща страница“ избирателят може да прелиства страниците на бюлетината. "Както знаем, без да е отбелязан вот за партия или коалиция, не са активни "кръгчетата" за кандидатите. Така че най-напред трябва да бъде отбелязан вот за партия или коалиция, след което могат да бъдат активни "кръгчетата" с кандидатите, ако избирателят желае да гласува с преференция", подчерта тя.

Когато сме сигурни, че сме направили своя избор, с бутона „преглед“ проверяваме дали е отбелязал всичко правилно. "Ще бъде изписано името на партията и коалицията, за която сме гласували, и името на кандидата, ако сме гласували с преференция. Ако нещо е объркано, можем да се върнем обратно с бутона „промени избора си“. Когато сме сигурни, че това е вотът, който сме подали - се натиска бутонът „гласуване“, подчерта зам.-председателят на ЦИК.

Тя предупреди, че е важно избирателят да изчака да се отпечата бюлетината. "Чува се звуков сигнал. Тогава се взема свободно бюлетината, която е отрязана. Проверяваме я. Сгъва се един път и се подава на член на Секционната избирателна комисия да постави един печат върху нея. След това се пуска в кутията. С това гласуването с машина приключва, а картата се връща на СИК", допълни Матева.

След това тя демонстрира и как се гласува с хартиена бюлетина. "Много е важно да напомним, че от кочана, в който има 100 бюлетини, се откъсва една пред избирателя. Не се къса предварително и не си ги подготвят предварително СИК, за да им е удобно. Избирателят може да свери номера върху кочана, че съответства на номера от триъгълничето, което ще се откъсне по-късно. След това върху бюлетината се поставя един печат отзад, след което се дава на избирателя.Той застава зад паравана, изразява своя вот със знак Х или V с химикал със син цвят", подчерта тя.

Задължително е избирателят да постави най-напред знак в квадратчето с номера на партия или коалиция, за да е действителен гласът му. Ако желае да гласува с преференция - поставя знак в кръгчето с номера на избрания от него кандидат.

"След като гласува, избирателят сгъва бюлетината, подава я на член на Секционната избирателна комисия да постави втория печат и да откъсне триъгълничето. След това се дава на избирателя, а той я пуска в кутията за гласуване, подписва се в списъка и напуска изборното помещение", обобщи Матева.

