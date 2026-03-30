Нямаме притеснение, че на тези избори ще загубим хора, които са гласували за нас. Това заяви зам.-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Той коментира, че „Възраждане“ няма никакви допирни точки по отношение на визията си за развитие с „Прогресивна България”. „Няма как хора, които гласуват за „Възраждане” заради политиките, които отстояваме пет парламента, в момента да гласуват за съвсем други политики, които Радев им предлага“, каза той.

„Ние ще водим разговори, ако бъдем поканени на такива“, допълни той за евентуално партньорство с Румен Радев. „Това, което ще поставим на дневен ред, са приоритети, които са част от нашето общество - военните бази, националната сигурност и финансовата ни принадлежност“, каза Ганев.

„Единствените, с които няма да водим разговори за съвместно управление, са Борисов и формацията на Пеевски“, каза още зам.-председателят на „Възраждане“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова