Земетресение с магнитуд 7,3 беше регистрирано край бреговете на Вануату, съобщи Геофизичният институт на САЩ.

Трусът е станал на около 35 километра североизточно от Луганвил, втория по големина град в тихоокеанската държава. Няма опасност от цунами.

Земетресение във Вранча

Земетресението е било на дълбочина около 116 километра и вероятно е предизвикало умерено разклащане на няколко острова.

По предварителни данни няма жертви или значителни материални щети. Земетресенията са често явление във Вануату, архипелаг с около 320 000 жители, разположен в Тихоокеанския „огнен пръстен“ - зона с висока сеизмична активност.

Миналия месец остров Еспириту Санто беше разтърсен от трус с магнитуд 6,4, който причини минимални щети.

Редактор: Габриела Павлова