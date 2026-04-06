"Прозрачността във финансирането на политическите формации трябва да бъде приоритет не само в предизборни периоди, но и в цялостната им дейност". Това заяви Ива Лазарова, изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда, в ефира на „Здравей, България“. По думите ѝ социологическите проучвания към момента показват преднина за коалицията „Прогресивна България“, което може да обясни и засиления интерес към дарителските кампании.

Лазарова отбеляза, че още във втората седмица от кампанията проектът на Румен Радев е събрал средства, съпоставими с един от най-големите примери в последните години – този на Николай Бареков през 2014 г., когато той е привлякъл около 522 хил. евро дарения.

Експертът припомни, че по закон всяка предизборна кампания може да бъде финансирана с максимум до 1,5 млн. евро. Освен даренията, част от формациите разчитат и на т.нар. медийни пакети – държавно финансиране в размер на около 312 хил. евро, предназначено за реклама в медиите.

По отношение на даренията Лазарова подчерта, че всички суми над 600 евро подлежат на задължителна декларация за произход. Дарители могат да бъдат единствено физически лица, като няма фиксиран таван за размера на даренията. Контролът се осъществява от Сметната палата в сътрудничество с НАП. „Обществото обаче вижда само официално отчетените средства, които по закон не могат да надхвърлят определения лимит“, поясни тя.

Към момента, по думите на Лазарова, отчетените приходи и разходи на партиите изглеждат балансирани. Тя допълни, че политическите формации имат право да отказват дарения, а за финансовата организация на кампаниите отговаря специално определено лице.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева