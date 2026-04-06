„БСП – Обединена левица“ няма да води разговори и няма да участва в управление с ГЕРБ-СДС и ДПС след изборите. Това заяви водачът на листата в 15-и МИР – Плевен Илиян Йончев в студиото на „Твоя ден“.

„Мисля, че сме си взели поуките от управлението преди една година. Пък и нашите избиратели, нашите партийни членове категорично настояват за това. Ние сме длъжни да се съобразим с желанието на партията“, заяви Йончев.

По думите му формацията е уверена в представянето си на предстоящия вот и разчита на активна кампания.

„Играем на политическия терен като част от следващия парламент. Социологическите проучвания изследват процеси в минал период от време. Тоест, за да излезе едно социологическо изследване със своите изводи, то е правено около една седмица преди това“, коментира той.

„През този период, от старта на кампанията, всеки ден сме на терен. Всеки ден сме сред хората. Хубавото за БСП е, че в почти всяко населено място продължаваме да имаме партийни структури“, каза той.

Според него се отчита повишен интерес към кампанията.

„Имаме по-голяма посещаемост на тези предизборни събрания, отколкото преди една година. Има интерес, има амбиции от страна на хората да покажем добър резултат“, заяви Йончев.

Той коментира и вътрешнопартийната динамика след избора на новия лидер Крум Зарков.

„Усеща се една положителна енергия, още повече с избора на новия лидер Крум Зарков и посоката, която той задава като послания. Даже забелязваме, че има един силен боен партиен дух, който се е събудил“, посочи Йончев.

По отношение на Румен Радев, той отбеляза следното:

„Аз няма да го определям като опонент, а по-скоро като конкурент, имайки предвид, че два пъти е номиниран и избиран от Българската социалистична партия“, каза Йончев.

