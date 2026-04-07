Подписаното споразумение между Украйна и България от страна на кабинета „Гюров” не е обвързващо. То може да получи санкция на Народното събрание. Това, което ни подразни, е, че като парламентарна държава трябваше да бъдем поне запознати, че предстои разписването на такъв документ. Споразумението обаче дава възможности, а не задължения за България. Това каза Румен Христов от ГЕРБ-СДС в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той беше категоричен, че позицията на коалицията продължава да е същата – европейско развитие на България, еврозоната, която вече е факт, НАТО и подкрепа за Украйна.

По отношение на кризата с горивата Христов каза, че цените ще скочат, тъй като Ормузкият проток все още е затворен. Той допълни, че ще се увеличат цените на горивата, торовете и транспорта в целия свят.

Кандидат-депутатът категорично заяви, че е против взимането на нов дълг, защото това ще увеличи тежестта спрямо БВП на страната. По негови думи е рано да се мисли за използване на резерва. Той изрази надежда, че конфликтът в Близкия изток ще приключи скоро.

Христов каза, че за градския транспорт и училищните превози има логика да се окаже подкрепа във връзка с високите цени на горивата. Той смята, че това евентуално въвеждане на таван на надценките е непазарен механизъм, който никога не води до положителни резултати.

Редактор: Цветина Петрова