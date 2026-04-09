Доналд Тръмп заяви, че американските сили ще останат разположени около Иран въпреки обявеното двуседмично примирие, тъй като според него споразумението все още е временно и не гарантира трайно прекратяване на напрежението.

Примирието беше договорено в последния момент след шестседмичния конфликт между Иран, Съединени американски щати и Израел. То предвижда спиране на бойните действия за две седмици, временно отваряне на Ормузкият проток и започване на нови преговори за иранската ядрена и балистична програма. Споразумението беше постигнато с посредничеството на Пакистан, след като Тръмп предупреди Техеран, че ако не приеме условията, ще последват мащабни американски удари.

В публикация в платформата Truth Social Тръмп подчерта, че Вашингтон няма намерение да изтегля военните си сили от региона, докато не бъде подписано по-широко и окончателно споразумение.

„Всички американски кораби, самолети и военен персонал, заедно с допълнителни боеприпаси, оръжия и всичко друго, което е подходящо и необходимо за смъртоносното преследване и унищожаване на вече значително отслабен враг, ще останат на място в и около Иран, докато постигнатото истинско споразумение не бъде напълно спазено“, написа той.

Изявлението идва на фона на нарастващи съмнения дали примирието ще издържи. От една страна, иранските власти настояват, че няма да се откажат от ядрената и балистичната си програма, а от друга Бенямин Нетаняху вече предупреди, че Израел си запазва правото да поднови военните операции, ако Техеран наруши договореностите.

