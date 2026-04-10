Мерките за сигурност в столицата на Пакистан са засилени в навечерието на планираните за петък и събота преговори между ирански и американски представители за прекратяване на войната в Близкия изток.

През последните месеци Исламабад се очерта като ключов посредник между Техеран и Вашингтон, играейки важна роля за двуседмично спиране на огъня, обявено преди дни. Очаква се преговорите да стартират днес с предварителни дискусии между специалисти, които да предшестват основната среща утре. Преговорите може да продължат до неделя, ако е необходимо, отбелязват пакистански служители от сферата на сигурността.

Хиляди служители по сигурността, включително от полицията, въоръжените и паравоенните сили, както и агенти на разузнаването са натоварени със задачата да охраняват срещите. В Исламабад беше обявен неработен ден, за да се сведе до минимум движението на хора. Така наречената „червена зона“, където са разположени ключови правителствени сгради и чуждестранни посолства, е блокирана. Очаква се преговорите да се състоят в хотел в тази част на града, който вече е освободен от клиенти.

Пакистанското правителство облекчи и визовите ограничения в контекста на пристигащите в Исламабад делегации и журналисти.

