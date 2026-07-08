Снимка: БТА, EPA/OLGA FEDOROVA
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Инженери следят сградата с дронове и ще поставят аварийни подпори
Властите в Ню Йорк отцепиха улици около строителен обект в Манхатън заради опасност от срутване. Става дума за бившата централа на „Пфайзер“ на 42-ра улица, която в момента се преустройва от офис сграда в жилищен комплекс.
Сигналът е подаден малко преди 8 сутринта местно време, след като от горните етажи започнали да падат тухли. Пожарникарите установили, че две носещи колони са се огънали, а по сградата има пукнатини и провиснали етажи.
Евакуираха район в Манхатън заради опасност от срутване на небостъргач (ВИДЕО+СНИМКИ)
Няма пострадали, а всички работници са в безопасност. Инженери следят сградата с дронове и ще поставят аварийни подпори, когато влизането вътре стане безопасно.Редактор: Цвета Лазаркова
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