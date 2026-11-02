Първата седмица на ноември започва с облачно и дъждовно време в резултат на преминаващи средиземноморски циклони. В понеделник кратки, локални разкъсвания на облачността ще има в Югозападна България, докато в останалите райони ще вали дъжд.

По-интензивни и продължителни ще са валежите в Северна и Източна България. В Североизтока има условия за най-значителни количества за денонощието. Отново там ще са и най-силните пориви на североизточния вятър. Има риск от разливи по реките, локални наводнения, активиране на свлачища и усложнения по пътната мрежа.

Оранжев и жълт код за проливни валежи в 18 области в понеделник

Дневните температури ще са в широк диапазон – от 6-7 градуса в Дунавската равнина до 15 градуса в Горнотракийската низина, край морето и по долното течение на река Струма.

Във вторник по фронтовете на преминаващия циклон дъждовете ще продължат. Преди обяд ще вали интензивно в Западна България, а след това – в Централна и Източна. Валежите там ще продължат през нощта и в сряда. Отново ще се натрупат опасни количества с повишен риск от наводнения и свлачища.

В сряда следобед и вечерта процесите постепенно ще утихват, но денят ще остане ветровит с особено силни и студени северни пориви край морето. Във вторник температурите ще се запазят, а в сряда ще се понижат с градус-два.

В четвъртък облачността в Източна и на места в Централна България ще се разкъса, докато на запад ще остане значителна със слаби, локални превалявания. След това до края на седмицата обстановката ще е спокойна – със сутрешни мъгли и слани и преобладаващо слънчеви следобеди. Дневните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса.

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