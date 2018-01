Хеликоптер падна върху къща в американския град Нюпорт Бийч, щата Калифорния. Трима души загинаха.

Според вестник "Лос Анджелис Таймс", позовавайки се на говорителя на полицията Дженифър Мензъл, хеликоптерът „Робинсън 44“, превозващ четирима души на борда, излетял от летище „Джон Уейн“ и паднал на около 1,5 км от него.

Според предварителните данни, всички трима загинали са били в хеликоптера. Четвъртият на борда е ранен.

Пострадал е и човек, който се оказал близко до мястото на падането на машината. За състоянието му не се съобщава.

Newport helicopter crash: Three dead and two taken to hospital after chopper ploughs into house https://t.co/Jcsz9ugSVJ #NewportBeach