Уникални кадри от Космоса след изстрелването на ракетата „Фалкон Хеви”.

Компанията на милиардера Илон Мъск показа как червеният спортен автомобил вече лети. Това беше една от целите на изстрелването.

Изстреляха най-мощната ракета в света (ВИДЕО+СНИМКИ)

Колата ще обикаля около Слънцето по орбита, която ще я доближава чак до планетата Марс.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF