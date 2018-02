Вместо да изпаднат във възторг от разголените прелести на риалити звездата и модел Кендъл Дженър, потребителите заляха социалните мрежи с шеговити коментари за...стъпалата и пръстите на краката ѝ, пише в. "Дейли стар". Повод за шеги стана черно-бялата гола фотосесия на 22-годишната Дженър, заснета от СашаСамсонова, съобщава Дарик.

A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Feb 25, 2018 at 9:46am PST

Вместо да обсъждат разголените прелести на най-скъпоплатената манекенка в света, феновете изпробваха остроумието си за сметка на стъпалата и пръстите на краката ѝ.

"Да не би Кендъл Дженър да страда от крампи в пръстите на краката?", пише неназован шегобиец в Twitter.

"Кой е най-големият ви страх? Моят са големите стъпала на Кендъл Дженър", коментира друг потребител.

"Влюбен съм в Кендъл Дженър от години, но при вида на стъпалата ѝ разбрах, че нещата помежду ни няма да се получат", пише трети.

В социалните мрежи не липсват и коментари от сорта, че младата хубавица е надарена с пръсти на ръцете и на краката.



Kendall Jenner Fans FREAK OUT Over Her Feet in Nude Instagram Photo https://t.co/QkcRUzvbpq pic.twitter.com/WxEDi1NnNh

People Are Freaked Out By Kendall Jenner's Weird Feet In Her Latest Nude Shoot DAVERY XTRA - https://t.co/dqfOkxKIMk #ENTERTAINMENTNEWS #FASHION #ENTERTAINMENT #FASHION #KENDALLJENNER #KENDALLJENNERSFEET #POPCULTURE pic.twitter.com/YiwcYTfacn