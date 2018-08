Джон Хам, Ед Харис и Луис Пулман ще участват в дългоочакваното продължение на лентата "Топ гън", в което Том Круз и Вал Килмър ще се превъплътят в ролите си от първия филм, съобщава БТА.

Том Круз и звездният екип от "Мисията невъзможна: Разпад" в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ)

Майлс Телър ще изиграе сина на Гус, поддържащия пилот на Маверик. В тази роля преди години гледахме Антъни Едуардс.

More big names sign on for the #TopGun sequel! https://t.co/4HlP43kuPC