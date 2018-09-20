Криминалисти от Враца иззеха голям брой незаконни оръжия и боеприпаси от частен имот в село Манастирище в сряда, съобщават от МВР.

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На мястото са намерени три пушки, бойна и имитационна гранати, 50 електродетонатора, тротилова пресовка с тегло около 200 г, саморъчно изработено метално тяло с цилиндрична форма, три пълнителя за автомат тип „АК“, три метални кутии с барут за ловни патрони, плик с барут за ловни патрони, кутия с капсулвъзпламенители за ловни патрони, огнепроводни шнурове и 417 ловни и бойни боеприпаса от различен калибър.

Установено е, че бойният арсенал е собственост на 61-годишен криминално проявен мъж. Той не е задържан по здравословни причини.