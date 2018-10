Шарл Азнавур, една от емблемите на френския шансон, беше погребан днес на гробището в Монфор л'Амори в департамент Ивлин югозападно от Париж, съобщи ТАСС, като се позова на радио "Франс енфо" и френската телевизия СиНюз.

Преди погребението се състоя панихида в арменската църква "Йоан Кръстител" в Париж, близо до "Шанз Елизе".

На церемонията не бяха допуснати журналисти. Присъстваха само роднини и най-близките приятели на Шарл Азнавур, а също арменският президент Армен Саркисян и премиера Никол Пашинян.

Знаменитият певец ще почива в построената през 1992 г. семейна гробница до родителите и сина си Патрик, починал на 25 години.

От няколко години прочутият певец и автор на песни живееше близо до Монфор л'Амори, в старо нормандско имение с 28 стаи, една от които - превърната в звукозаписно студио.

В Армения днес е ден на траур, уточнява БТА. Знамената в страната са спуснати наполовина, а църквите отслужват заупокойни литургии в памет на починалия във Франция Азнавур, отбелязва Франс прес.

Неизтощимият и преливащ от нови проекти певец и композитор, който смяташе да живее 100 години, се завърна на сцената през септември с два концерта в Япония. Следващата седмица той щеше да пътува до родната си Армения заедно с френския президент Еманюел Макрон за срещата на върха на Международната организация на франкофонията.

Charles Aznavour, known as France's Frank Sinatra, has died at 94. Born in Paris to Armenian parents, Aznavour always remembered his Armenian roots. A vigil was held Monday night in Yerevan and attended by the country's prime minister. #CharlesAznavour pic.twitter.com/EmUdidLLXV