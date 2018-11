Един човек загина, а други двама са ранени след нападение с нож в австралийския град Мелбърн, съобщава телевизия Ей Би Си. Инцидентът станал в бизнес квартала на австралийския мегаполис. Полицията е задържала нападателя в близост до горящ автомобил. Пострадалите са откарани в болница. Те са в стабилно състояние.

Първоначално властите отхвърлиха версията за терористичен акт, но по-късно съобщиха, че разглеждат случая именно като такова нападение. Междувременно от ИДИЛ поеха отговорност за нападението.

„Извършителят на операцията в Мелбърн беше боец на „Ислямска държава“ и извърши операцията, за да засегне граждани на коалицията, сражаваща се срещу ИД", предаде информационната агенция на джихадистите.

This is what the new anti-terror public alert and loudspeaker system sounds like. Bomb squad have cordoned off the intersection but say they aren’t looking for anyone else. #BourkeStreet pic.twitter.com/ODZCw7IK8u