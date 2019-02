Американски учени бяха шокирани от нивата на потенциално вредните частици, изпуснати от обгоряло месо и зеленчуци при продължително готвене, съобщи БТА. Печенето и варенето на месо, картофи и зеленчуци, увеличава микроскопичните твърди или течни частици във въздуха до 13 пъти над нивата по мръсните лондонски улици.

Дори препичането на филийка може да предизвика замърсяване, което надхвърля безопасното.

Макар и този ефект да е временен, учените са загрижени от натрупването му и как се отразяват върху здравето прегорялата храна, химикалите от газовите печки и капчиците гореща мазнина, каквито има в кухните по цял свят.

Cooking a Sunday roast can drive indoor air pollution far above the levels found in polluted cities - new study https://t.co/dqwwuBdTYW pic.twitter.com/8avQVJk1lt