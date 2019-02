Добросърдечни естонци се притекоха на помощ на "куче", попаднало в почти замръзнала река, и без да осъзнават, че това е вълк, го качиха в колата си, за да го закарат при ветеринар, съобщи БТА.



Мъжете работели на язовира Синди на река Пярну, когато видели животното в беда. Те разчистили леда до него, помогнали му да излезе, завили го в одеяло и го завели при ветеринар. Чак там разбрали, че това е вълк.

Вълкът е бил с ниско кръвно и това обяснява, защо е бил спокоен, докато мъжете са го отнасяли в автомобила си, за да го стоплят.

These guys accidentally rescued a wolf because they thought it was a dog https://t.co/Zh3Y19rAXl pic.twitter.com/dlUbzmcht1