Полицията в градчето Крейгейвън, Северна Ирландия, получи странно оплакване. Жена звъннала на горещия телефон на местното управление и заявила, че е била измамена от местен дилър на дрога, който й продал два грама кафява захар вместо кокаин за 200 паунда, съобщава „Рашъ тудей“, цитирана от БГНЕС.

На страницата на полицията в Крейгейвън във Facebook се появи транскрипция на разговора с потърпевшата, която бързо набра популярност в социалната мрежа. Органите на реда заявиха, че оповестяват публично разговора, за да „отправят послание към всички, които са били излъгани от своя дилър и търсят отмъщение“, за да могат да си вземат поука.

Woman complained to police when given brown sugar instead of cocaine...Officers in Craigavon, Co Armagh, described the exchange on their Facebook page and called for people who have been “scammed by your dealer and would like payback” to get in touch. https://t.co/ziTaZnppaE pic.twitter.com/17ARTo6tEc