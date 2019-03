Луксозно имение на Антъни Хопкинс е застрашено от срутване в океана. Имотът на актьора в Малибу вече е само на няколко метра от 40-метрова пропаст. Причината за опасната ситуация са проливните валежи в тази част на калифорния.

Actor Anthony Hopkins' Malibu mansion is in danger of falling off a cliff. The multi-million dollar home is just metres from the edge after the land around it eroded due to heavy rain. #7News pic.twitter.com/BBtcwni8BM