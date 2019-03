Общинският съветник от Бруклин в градската управа на Ню Йорк Робърт Корнеджи младши с височина 208 сантиметра беше обявен за най-високия политик в света, предаде Асошиейтед прес.

Рекордьорът получи Гинес отличието си в кметството на Града на небостъргачите на специална церемония. Неговото постижение беше официално признато от Книгата на рекордите на 14 януари.

27-годишен влиза в парламента на мястото на Цветанов. Кой ще поеме ПГ на ГЕРБ?

It was great to connect with @RCornegyJr this morning at the @FairFuturesNY rally. Thank you for sharing your personal story and supporting the rights of #FosterYouth to have a fair future! pic.twitter.com/frVCICl8YB