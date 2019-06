Стадо от 14 лъва броди свободно в южноафриканската провинция Лимпопо, като властите мислят, че животните са избягали от резервата Крюгер, съобщи ДПА.

Жителите на гр. Фалаборва, където са видени лъвове, и работещите в близката мина Форскор са предупредени да внимават.

One of the 14 “escaped lion” outside #KrugerPark this morning. Lions do not escape, they migrate to form new families. ⁦@MarietieLouw⁩ pic.twitter.com/1x0DBS9RkB