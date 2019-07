"Да играя Железния човек в продължение на над 10 години беше „творчески удовлетворяващо“. Това призна холивудската звезда Робърт Дауни Джуниър, който се превъплъти в супергероя на „Марвъл“ между 2008 и 2019 година, съобщават „Контакт мюзик“ и БГНЕС.



54-годишната звезда коментира, че ролята на Тони Старк била едновременно вълнуваща и „изисквала много усилена работа“ и той бил доволен, че е излязъл от зоната си на комфорт и е потърсил нови роли за изява.

"It was a time when … what do they say? Owners start looking like their pets." @RobertDowneyJr explains why at times during his #Marvel run, it might have appeared to outsiders that his public persona and #TonyStark were merging https://t.co/r42ClSViFe