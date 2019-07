Най-малко 77 души са били ранени при сблъсък между два автобуса в Хонконг, съобщава БГНЕС.

Two buses crash in Hong Kong, 77 injured and driver trapped https://t.co/EYxQV4HHMf pic.twitter.com/fiWk1lKBFt

Произшествието е станало във вторник сутринта, когато два двуетажни автобуса са се сблъскали близо до тунел. Съобщава се, че повечето от пострадалите са получили сравнително леки наранявания.

🇭🇰 #HongKong: A Kowloon Motor Bus and a Citybus vehicle crashed near the Tsuen Wan exit of Tai Lam Tunnel in Hong Kong injuring 77 passengers. 2 suffered serious injuries.https://t.co/BjJn8hsKHA