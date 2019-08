Евакуираха град във Великобритания заради скъсана язовирна стена. 6500 души са били принудени да напуснат домовете си в Дербишир, след като части от стената паднаха заради проливни дъждове.

The Toddbrook Reservoir dam, above Whaley Bridge in Derbyshire, was damaged following heavy rainfall The town's 6,500 residents have been told to gather at a local school https://t.co/II6l3QHAf5 pic.twitter.com/zItiENTq9h

В района е издадено предупреждение за опасност от наводнения, които застрашават живота на хората. Близката река е придошла, повлякла е автомобили и е наводнила няколко къщи. Заради опасността са затворени и главни пътища.

People living in Whaley Bridge are being advised to be ready for a possible evacuation because of serious damage to the town's Toddbrooke Reservoir and dam. Pictures from @fraglast show the extent of the damage. Experts are being called in to assess the dam's stability. pic.twitter.com/a9nBH8rj1A