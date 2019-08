Астероид, по-голям от „Емпайър Стейт Билдинг“, ще премине със скорост от близо 178 000 км/ч покрай Земята, съобщава БГНЕС.

За първи път космическото тяло с диаметър 570 м е забелязано през 2006 г., откъдето идва и наименованието му. Космическата скала ще се приближи на 0.049 астрономически единици - 10 пъти по-близо до Земята, отколкото е разстоянието до Венера.

Всеки космически обект, който се доближава на разстояние по-малко от 0,05 астрономически единици и е с размери по-големи от 140 м в диаметър, се разглежда от НАСА като „потенциално опасен“.

