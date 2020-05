Във Великобритания стартира програма за обучаване на кучета, които да разпознават хора, носители на коронавирус, преди да се появили симптомите на заболяването. Правителството е заделило 500 000 паунда за програмата, пише БНР.

Кучета вече успешно са обучени да разпознават миризмата на определени видове ракови заболявания, малария и болестта на Паркинсон. Но проект сега проучва дали лабрадори и кокер шпаньори ще бъдат в състояние да разпознават COVID-19 при хората.

Изследователи от Лондонското училище за хигена и тропическа медицина в сътрудничество с университета в Дъръм и благотворителната организация MedicalDetectionDogs вече започнаха с опитите. Предварителната фаза на програмата предвижда извличане на проби със специфична миризма от заразени с коронавируса пациенти в лондонски болници и запознаването им с тях на шест специализирани кучета.

Delighted to say we just heard the government WILL support the first phase of our COVID-19 proposal. To have the opportunity to demonstrate that dogs can play a role in the fight against the virus is extremely exciting. @LSHTM @durham_uni @DHSCgovuk @neilp https://t.co/ofdlMjqi4m pic.twitter.com/hFlpEZnj89