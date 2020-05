Актьорът от „Здрач“ Грегъри Тайри Бойс и неговата приятелка са открити мъртви в дома му в Лас Вегас. 30-годишният актьор и 27-годишната Натали Адеподжу са починали заедно на 13 май, но причината за смъртта им не е оповестена досега от медицинската служба в Лас Вегас.

#Twilight fans are mourning the death of Gregory Tyree Boyce—who played Tyler in the film—after he and his girlfriend were mysteriously found dead. https://t.co/C7HJJDPsum pic.twitter.com/gXfrqOVuwl — E! News (@enews) May 18, 2020

По-късно семейството на Бойс пусна изявление в TMZ, което гласи: „Ние, семейството на Грегъри Бойс, сме много натъжени от загубата. Той беше баща, син, внук, брат, чичо и приятел. Той беше светлината на целия ни живот. Той беше много уважаван и отговорен човек. Винаги поставяше другите на първо място".

Двойката е намерена от братовчеда на актьора, съобщава порталът Метро.

Twilight actor Gregory Tyree Boyce and girlfriend Natalie Adepoju found dead https://t.co/y8khYbFsoZ pic.twitter.com/QPveXn6BC5 — World News (@Worldnews_Media) May 19, 2020

TMZ пише, че в дома е намерено „прахообразно вещество“, но това не е потвърдено от властите в Лас Вегас.

Бойс беше най-известен с ролята си на Тайлър Кроули в „Здрач“, един от приятелите на Бела Суон (Кристен Стюарт). В емблематична сцена той губи контрол над камиона си на училищния паркинг и почти я смазва, преди Едуард (Робърт Патинсън) да се притече на помощ.

Twilight star Gregory Tyree Boyce, 30, and his girlfriend, 27, are found dead on May 13 at their Las Vegas condo and 'a white powdery substance is found at the scene'. The cause of the couple's deaths have not been revealed Adepoju and Boyce have been together for over a year. pic.twitter.com/T95GAJUTt5 — Lilian Chan (@bestgug) May 19, 2020

Двойката оставя след себе си 10-годишната дъщеря на Бойс, Алая, и сина на Адеподжу, Еджипт.

В сърцераздирателна публикация от 5 декември Бойс празнува 30-ия си рожден ден със съобщение, в което признава, че „не е мислил, че ще стигне“ до забележителната възраст.

„Не съм мислел, че ще успея да доживея 30 години. През годините като всички останали съм допускал грешки по пътя, но днес е един от тези дни, в които разсъждавам само върху страхотните моменти“, написа той.

Gregory Tyree Boyce brought to life Tyler Crowley in Twilight.



It’s because of him that Bella finally starts thinking about Edward as something not human.



Sadly, he was not credited on the Breaking Dawn Part 2 ending credits.



Thank you for Tyler. May he rest in peace. pic.twitter.com/1xpnaogeNH — |Kristen • 78 days| (@bellaxkristen) May 18, 2020

В последния си пост миналата седмица той обяви любовта си към приятелката си в Деня на майката в САЩ, като заяви: „Честит ден на майката отново на дясната ми ръка, моята кралица! Обичам те.“

На Страница на GoFundMe семейството на Адеподжу в момента набира средства за подпомагане на транспортирането на тялото й обратно до семейния й дом. „Пишем това писмо, за да Ви уведомим, че нашата любяща дъщеря, племенница, сестра, братовчедка и приятелката Натали Адеподжу внезапно почина на 13 май 2020 г. в Лас Вегас“ пишат те. „В момента ние не желаем да разкриваме причината. Молим Ви да зачетете семейното ни желание."

My condolences to his family😢



RIP Gregory Tyree Boyce🙏😭 we will not forget you💔 pic.twitter.com/U0x2EI5VIH — yolanda (@yolandanapoli) May 18, 2020

Те продължават: „Натали имаше толкова много живот пред себес си. Тя оставя син, баща, двама братя и една сестра и множество семейства и приятели, които я обичат безумно“.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.