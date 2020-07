Богатата наследница Парис Хилтън изненада всички с маска, украсена с диаманти, която е по-скоро моден аксесоар, отколкото защита срещу коронавируса, съобщават „Телеграф“ и БГНЕС.

Парис бе забелязана на вечеря с приятеля си Картър Реум. Тъй като поради пандемията и увеличаването на броя на заразените с COVID-19 в света носенето на маска е задължително, тя, по свой собствен начин, се погрижи маската й да бъде „скъпоценна“ и забелязана от всички.

Богатата наследница беше облечена в бяла дантелена рокля, с обувки на висок ток, а елегантният стил допълваше диамантената маска, която смая много хора.

