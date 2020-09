9 месеца в коремчето и 9 месеца в ръцете ми❤️ определено бременността ми мина в пъъъъъти по-бавно от изминалите 9 месеца. Времето лети неусетно. Все едно вчера видях Амая за първи път, а вече лази, бърбори, катери се и проявява характер🤯😩❤️🍀 обичам те, детенце

A post shared by Tea (@teaminkova) on Sep 6, 2020 at 10:19am PDT