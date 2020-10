18-годишен застреля пътници на автобусна спирка в Русия. Нападението е станало в Нижни Новгород, като трима души са починали на място, а други трима са ранени, съобщават медиите в Русия.

Стрелецът е бил въоръжен с пушка и след престъплението е избягал в близката гора. Специални части са започнали издирването му.

#URGENT | Four killed, three injured in shooting at bus station in Russia's Nizhny Novgorod, police report https://t.co/FlNKwSJT51#SputnikUrgent pic.twitter.com/uvM3F6hrcN