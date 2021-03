Земетресението от 6,2 по Рихтер е регистрирано в Гърция в 12:16 часа днес. Трусът е изплашил много хора и в България, съобщават от БАН.

Земетресението е усетено по високите етажи на областите Кърджали, Пловдив, Пазарджик, дори и София, която се намира на 387 км. от епицентъра на труса, съобщават още от БАН.

Според данните на Европейския сеизмологичен център епицентърът на труса е бил на 22 км от град Лариса и на дълбочина 8 км.

An earthquake of magnitude 5.9 struck 118 km southwestern of Thessaloníki in Greece on Wednesday, the European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) said https://t.co/NszVyjhMw1 pic.twitter.com/AvE7lj95CR via @IlkhaAgency #Greece

#Update: People of #Larisa flock to the streets and outdoors, after a 6.0 of a magnitude of a earthquake, shook the region in #Greece. No reports of any injuries or damaged building up to now have been reported. pic.twitter.com/WozUcGJosA