"Земя на номади" на режисьорката Клои Чжао получи наградата БАФТА за най-добър филм, предаде Асошиейтед прес.

Клои Чжао стана втората жена, печелила наградата на Британската академия за кино и телевизия за най-добър режисьор. Звездата на филма Франсис Макдорманд получи наградата за най-добра актриса за ролята си в "Земя на номади".

"See you down the road" 🛣️ Chloé Zhao dedicates the #EEBAFTAs Best Film win for @nomadlandfilm to the nomadic community. pic.twitter.com/QXtAeuRMOC

83-годишният актьор Антъни Хопкинс получи наградата за най-добър актьор за ролята си на мъж, борещ се с деменцията във филма "Бащата".

Британката Емералд Фенъл получи наградата за най-добър филм за "Момиче с потенциал". "Още по едно" на датския режисьор Томас Винтерберг спечели наградата БАФТА за най-добър чуждестранен филм.

Южнокорейката Юн Ю-джун получи наградата за най-добра поддържаща роля за семейната драма "Минари". Тя изглеждаше изумена, че е спечелила, отбелязва АП.

С приза за поддържаща роля във филм бе удостоен британецът Даниел Калуя за "Юда и черният месия".

"Земя на номади" получи общо четири награди, като Джошуа Ричардс спечели наградата за операторска работа.

And finally, the one we’ve all been waiting for, the winner of Best Film at this year’s #EEBAFTAs is … Nomadland, taking its fourth BAFTA of the evening! pic.twitter.com/3IAJPSEmJP