Сезонът на ураганите в Атлантическия океан ще бъде по-натоварен от нормалното, но едва ли ще бъде толкова "луд" като рекордната 2020 година, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на американски метеоролози.

От Националната агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) прогнозират между 13 и 20 назовани бури в сезона на ураганите, който продължава от юни до ноември. Между шест и 10 от тези бури ще прераснат в урагани, от които между три и пет ще бъдат големи урагани с ветрове над 110 мили в час (177 километра в час).

От 1990 г. в типичен сезон се наблюдават 14 назовани бури, седем урагана и три големи урагана - климатична норма, чиито показатели през последните десетилетия се увеличават. Шансът предстоящият сезон на ураганите да бъде по-натоварен от обичайното е 60 процента. Вероятността той да е по-спокоен е само 10 процента, прогнозират от NOAA.

