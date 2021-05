Британския премиер Борис Джонсън и Кери Симъндс разпространиха първа снимка от сватбата си. Церемонията се проведе тайно в Уестминстърската катедрала. Фотографията показва двойката в градината на „Даунинг Стрийт” след сватбата.

Prime Minister Boris Johnson and Carrie Johnson in the garden of 10 Downing Street after their wedding on Saturday.

Rebecca Fulton/Downing Street pic.twitter.com/6qOC8xmWZF