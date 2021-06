Олимпийският комитет в Токио ще раздаде 150 000 презерватива на спортистите, които ще участва в Игрите това лято. Това ще бъде в разрез с местните правила, които съветват всеки присъстващ да избягва физически контакт, включително прегръдки и ръкостискания.

За първи път Комитетът дава хиляди безплатни кондоми на атлети през 1988 г., в разгара на кризата със СПИН.

„Нашето намерение и цел не е състезателите да използват презервативите в Олимпийското село, а да помогнем за осведомеността в собствените им страни”, казват от Комитета.

Според съобщенията комисията обмисля алтернатива: презервативите да се раздават след приключване на състезателната програма.

