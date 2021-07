Почитател е предложил за продан пакетиран въздух от концерта, който рапърът Кание Уест организира миналата седмица за представянето на новия си албум "Donda", пише "Ню мюзикъл експрес".

Началната цена на пакета, предложен за продан в eBay, е била 3333 долара, но вече се е покачила на 10 000 долара. Наддаването продължава до 28 юли, така че е напълно възможно сумата да "набъбне" още.

За да няма съмнения в автентичността на предлагания пакет с въздух, продавачът го е снимал на мястото на събитието.

Mfs out here trappin air from Kanye West listening party #DONDA pic.twitter.com/4i3tbwn3rN