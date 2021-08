Шон Пен потвърди позиция си, че ваксината срещу COVID-19 трябва да бъде задължителна за всички.

Актьорът Пен изясни убеждението си през юли, когато заяви, че няма да се върне на снимачната площадка на „Gaslit“, драмата за Уотъргейт, в която играе главния прокурор Джон Мичъл, докато целият екип не бъде ваксиниран.

На премиерата на новия си филм „Flag Day“ на 11 август Пен каза: „Искам хората, които не са ваксинирани, да не ходят по кината. Останете вкъщи, докато не се убедите в тези много ясно безопасни ваксини".

Sean Penn: COVID-19 vaccinations should be mandatory for all, just like “turning your headlights on in the car at night. https://t.co/bZgE9eKptE

Освен публичните си изявления, Пен също участва в усилията за увеличаване на достъпа до ваксини чрез своята организация с нестопанска цел CORE.

На въпроса какво би казал на тези, които остават неваксинирани, Пен заяви пред Cи Ен Ен, че има две категории по отношение на тези, които той нарича „съпротивляващи се на ваксини“ хора. „Има такива, които след като Агенцията за контрол на лекарствата и храните даде пълно одобрение, ще продължат с това. Има и такива, които са се вкопали в един вид радикално либертарианство и политическа идентичност, която някак извратено е превърнала този въпрос в нещо, което забравя, че в Съединените американски щати всичко се основава на независимостта, защото разбираме взаимозависимостта “, каза Пен.

@CNN: 'Actor and activist Sean Penn says he believes Covid-19 vaccinations should be mandatory.



“You can't go around pointing a gun in somebody's face, which is what it is when people are unvaccinated,” he tells @sme… pic.twitter.com/lCiGuO4cH7, see more https://t.co/BtY3Oug3y9