Крикет мач в Ирландия беше прекъснат по необичайна причина - куче нахлу на терена. Кокер шпаньолът Дазъл нахлу на терена по време на полуфинала между женските отбори. Кучето успява да отнеме топката от питчера и да избяга с нея по време на едно от отиграванията.

Запалянковци спасиха котка на футболен стадион (ВИДЕО)

Hilarious moment dog makes off with a ball during a cricket match pic.twitter.com/176ww9XLhj

Наложи се играчите на преследват домашния любимец, за да хванат кокера и да могат да продължат играта. Наложило се обаче топката да бъде почистена след дръзката й кражба.

Енот "превзе" брониран военен автомобил в Колорадо (ВИДЕО)

Dog stops play 😂



You don't see this very often...pic.twitter.com/Z1vXU6FeI0