Една от първите монети, изсечени в Нова Англия беше продадена на търг за повече от 350 хиляди щатски долара, предаде Асошиейтед прес. Тя е открита сред други, скрити в кутия от бонбони. Постигнатата цена е доста по-виска от предварително очакваната.

11,6 милиона евро за ръкопис на Айнщайн дадоха на търг в Париж (СНИМКИ)

Сребърната монета на стойност един шилинг е изсечена в Бостън през 1652 г. Смята се, че е с най-добрата изработка измежду няколко десетки подобни пари, за които се знае, че все още съществуват. Монетата е придобита от анонимен купувач от САЩ, наддавал онлайн в търга, организиран от базираната в Лондон компания "Мортън енд Идън". Очакваше се да бъде продадена за около 300 хиляди щатски долара.

The one shilling silver coin was made in Boston in 1652, and is one of just a dozen of these coins to exist. https://t.co/tEaG84yQQW