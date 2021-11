Изключително рядко оригинално копие на Конституцията на САЩ беше продадено в четвъртък за 43 милиона долара - световен рекорд за исторически документ на търг. Аукционната къща "Сотбис", която организира продажбата, заяви, че предметът е едно от само 13-те известни оцелели копия на американската харта, подписана на 17 септември 1787 г. във Филаделфия от бащите основатели на Америка, включително Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и Джеймс Мадисън.

An extremely rare original copy of the US constitution is sold for $43 million, a world record for a historical document at auction, Sotheby's says



It is one of only 11 known surviving copies signed on September 17, 1787 https://t.co/71UgmOq6IV pic.twitter.com/DjBCSsqp4z