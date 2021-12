Специалисти от американския Институт за цвета "Пантон" определиха главния цвят за 2022 година. Това ще бъде нюанс на синьото с добавени виолетово-червени подтонове, съобщи организацията на сайта си, предаде БТА.

Introducing the Pantone Color of the Year 2022, PANTONE 17-3938 Very Peri, a dynamic periwinkle blue hue with a vivifying violet red undertone blends the faithfulness and constancy of blue with the energy and excitement of red. Learn more: https://t.co/eNIwkTq2K8 pic.twitter.com/hBfiDusFKU